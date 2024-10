Calcio, Zeman ricoverato a Pescara per ictus cerebrale: emiparesi al braccio destro

Zdenek Zeman è ricoverato da martedì nella clinica Pierangeli per un ‘ictus cerebrale’. L’ex allenatore del Delfino Pescara 1936 presenterebbe una “emiparesi al braccio destro” ed è tenuto sotto stretta osservazione con accertamenti per valutare le sue capacità motorie e neurologiche. Zeman ha accusato un malore martedì scorso a Roma ed è stato trasportato d’urgenza alla clinica Pierangeli di Pescara per una sospetta ischemia che poi si è rivelata un ictus. Il quadro clinico del 77enne resta grave, ma il tecnico non è in pericolo di vita.Nella sua carriera di allenatore di squadre in Serie A, Zeman ha traghettato il Pescara Calcio in prima serie tra il 2011 e il 2012. Il boemo 77enne sino a 7 mesi da ha allenato la Delfino Pescara 1936 costretto però a dimettersi per un precario stato di salute.