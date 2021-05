Madrid, 15 mag. – (Adnkronos) – “Mancano ancora due partite e non so come andrà a finire. Può succedere di tutto. Io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui bisogna andare via, per il bene di tutti”. L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, si esprime così in merito al suo futuro che sembra sempre più lontano dal club merengue.