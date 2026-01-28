Calciomercato da record, Fifa: 13,11 miliardi spesi dai club nel 2025

Milano, 28 gen. (askanews) – Calciomercato da record nel 2025. Nell’intero anno solare, la Fifa ha stabilito un doppio primato globale: sono stati censiti 86.158 trasferimenti di calciatori e calciatrici nel mondo, per una spesa complessiva dei club che è arrivata a 13,11 miliardi di dollari. Lo fa sapere la Fifa che ha pubblicato il Global Transfer Report 2025 che tiene conto dei tesseramenti di sportivi professionisti e amatoriali.

La federazione internazionale del calcio fa sapere che per la prima volta in assoluto la spesa dei club per i diritti di trasferimento ha superato la soglia dei 10 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record con un totale di 13,11 miliardi di dollari: oltre il 50% in più rispetto alla spesa del 2024 e il 35,6% in più rispetto al precedente record, stabilito nel 2023.

Nel calcio professionistico maschile, i club inglesi sono stati ancora una volta sia i primi per spesa che i primi per incassi in termini di diritti di trasferimento, con 3,82 miliardi di dollari spesi per i trasferimenti in entrata e 1,77 miliardi di dollari incassati per i trasferimenti in uscita nel 2025. In termini di numero totale di trasferimenti, i club brasiliani hanno guidato la classifica con 1.190 trasferimenti in entrata e 1.005 in uscita.

Anche il numero di club che hanno speso denaro per i trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.214 club nel 2025. Allo stesso modo, anche il numero di club che hanno ricevuto un compenso per almeno un trasferimento in uscita, pari a 1.495, ha stabilito un nuovo record.

Primato centrato anche per il calcio femminile, con una spesa totale per i trasferimenti che ha raggiunto i 28,6 milioni di dollari, oltre l’80% in più rispetto all’anno precedente. Un totale di 756 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+8,3%), con 135 di questi club che hanno speso denaro per almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 155 club che hanno ricevuto compensi per trasferimenti in uscita (+25,0%). Nel 2025 sono stati registrati circa 2.440 trasferimenti internazionali di calciatrici professioniste, con un aumento del 6,3% rispetto al 2024.