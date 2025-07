Calderone: protocollo caldo risposta importante a momento eccezionale

“Priorità salute e sicurezza su lavoro”

Roma, 2 lug. (askanews) – “Con la sottoscrizione del protocollo caldo al ministero del Lavoro, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese in un momento certamente eccezionale”, ha detto la ministro del Lavoro, Marina Calderone.”Le nostre priorità sono la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare quelle che devono necessariamente essere svolte all’aperto”, ha aggiunto.Calderone ha dichiarato che si tratta di “un protocollo che potrà aprirsi a ulteriori adesioni, ulteriori condivisioni, che promuove le buone pratiche al fine di scongiurare gli infortuni, come eventi e condizioni di malessere connessi a questo clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità con cui si lavora. Questo protocollo intende valorizzare le iniziative contrattuali, assunte in sede nazionale di categoria, territorio o azienda e vuole essere un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali. Il lavoro non finisce certamente qui perché questo protocollo sarà recepito in un decreto ministeriale che adotterò nei prossimi giorni”.