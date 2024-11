Caldo addio, prove di inverno: freddo, pioggia e neve in arrivo

(Adnkronos) –

Dal caldo anomalo al freddo, dall’estate infinita all’antipasto di inverno. Il quadro meteo di novembre 2024 cambia radicalmente la prossima settimana, con un brusco calo delle temperature legato ad un”irruzione polare’ che sarà seguita anche da un’intensa fase di maltempo, con pioggia e neve anche a quote basse.

Già da lunedì 11 novembre una vasta area di bassa pressione, ricolma di aria polare, localizzata tra Norvegia e Svezia, piloterà correnti d’aria molto fredde e instabili verso il bacino del Mediterraneo. Temperature giù, quindi, e rischi di fenomeni estremi per l’ingresso dell’aria fredda che favorirà la formazione di un vero e proprio ciclone sui nostri mari.

Gli esperti di ilmeteo.it accendono i riflettori in particolare sulle giornate di martedì 12 novembre e mercoledì 13: il vortice ciclonico potrebbe verosimilmente approfondirsi tra Sardegna e mar Tirreno, dando il via ad una fase di maltempo decisamente intensa, con ipotesi di nubifragi in particolare al Centro e al Nord.

Visto l’atteso calo delle temperature, sono previste pure delle nevicate fin verso i 700 metri di quota in Piemonte/Liguria e poco sopra i 1300/1400 metri sull’Appenino centro-settentrionale. Al Sud e sulle due Isole Maggiori invece sarà in azione un secondo ciclone (martedì 12) che provocherà non pochi temporali prima di spostarsi verso oriente. Si tratterebbe di una svolta simil invernale a tutti gli effetti dopo un lungo periodo di dominio anticiclonico.