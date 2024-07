Caldo di luglio? Il forte mai registrato in Italia: colonnina di mercurio minaccia di superare i 40 gradi

Il caldo di luglio assedia l’Italia in un 2024 che è stato sino ad oggi il più caldo mai registrato sul territorio nazionale con una temperatura di 1,47 gradi superiore alla media storica. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati Isac Cnr relativa ai primi sei mesi dell’anno sul territorio nazionale, dove la colonnina di mercurio minaccia di superare i 40 gradi mettendo a rischio soprattutto le persone più fragili, con il bollino rosso in undici città. Analizzando i dati meteo territoriali – continua Coldiretti – le temperature record si registrano soprattutto al Sud, con +1,64 gradi rispetto alla media, poco sopra al Centro Italia (+1,63 gradi) mentre al Nord l’anomalia è più bassa +1,20 gradi, anche per effetto delle ondate di maltempo che dalla primavera hanno colpito le regioni settentrionali, causando gravi danni.