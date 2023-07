Ancora bollino rosso in otto città per le ondate di calore: Roma, Torino, Bolzano, Firenze, Perugia, Rieti, Frosinone, Latina. È la ‘fotografia’ del Caldo che investirà domani, da Nord a Sud, tutta l’Italia. Sono 8 le città con il bollino arancione: Milano, Verona, Brescia, Bologna, Ancona, Pescara, Campobasso, Viterbo. Livello di allerta 1, di colore giallo, per Venezia, Trieste, Genova, Civitavecchia, Napoli, Basi, Cagliari, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Catania.