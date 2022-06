Caldo, l’obiettivo dell’estate 2022 per 7 italiani su 10 (71%) è la tintarella. Indagine Coldiretti/Ixè

La tintarella è l’obiettivo dell’estate 2022 di ben 7 italiani su 10 (71%) che con l’arrivo stabile del caldo si espongono al sole per far assumere il colore ambrato alla pelle ‘stressata’ e tornare all’aria aperta per dimenticare la pandemia ma anche le preoccupazioni per la guerra e per i rincari di prezzi e bollette. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè nel primo weekend che segna la fine della maggior parte delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid con 6,5 milioni di italiani che quest’anno hanno scelto di andare in vacanza a giugno secondo Ixè ai quali si aggiungono quelli in gita in giornata verso le località di mare, laghi ma anche in campagna per sfuggire all’afa delle città. “La voglia di stare all’aria aperta non fa però venir meno le necessarie precauzioni e tra i patiti dell’abbronzatura, l’82% – sottolinea Coldiretti – è attento a proteggersi con creme solari, a partire da quelle green, anche grazie alla crescita del settore della cosmetica contadina, i prodotti con ingredienti naturali a km zero preparati nelle campagne italiane. Ma c’è anche un 18% di temerari che sceglie di ottenere la tintarella senza ‘precauzioni'”. “Il consiglio per tutti resta comunque quello di esporsi gradualmente al sole evitando le ore più calde soprattutto in caso di carnagione chiara, evitare profumi ed essenze e utilizzare indumenti adeguati (cappelli, magliette, occhiali). In caso di scottature o di disidratazione della pelle possono essere utili – continua la Coldiretti – anche alcuni rimedi naturali come impacchi di yogurt bianco intero oppure maschere con fette di anguria oppure la polpa di mela grattugiata stesa sulle zone più arrossate”.