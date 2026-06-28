Caldo record a Napoli: anziani si rifugiano in chiesa

Turisti in giro con short e cappelli, anziani che cercano riparo nelle chiese, famigliole nei centri commerciali sotto l’aria condizionata. A Napoli è caldo da bollino arancione. Per la giornata di oggi il livello di allerta è 2, come da bollettino del ministero della Salute, con temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare sulle persone vulnerabili. La temperatura massima percepita arriva a 37 gradi. Il Comune di Napoli ha varato un vero e proprio ‘Piano Caldo 2026’ promosso dall’assessorato al Welfare del Comune di Napoli (Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali). Per i cittadini più suscettibili alle alte temperature a causa di isolamento o condizioni di salute, è attiva la Centrale Operativa Sociale (risponde al numero 081/5627027). Il servizio offre un monitoraggio telefonico periodico.

Operatori dedicati garantiranno attività di vicinanza, compagnia, accompagnamento e disbrigo delle pratiche quotidiane. Assistenza particolare viene garantita alle persone senza fissa dimora mentre cinque équipe mobili durante la giornata distribuiscono beni di prima necessità (acqua, berretti, kit igienici, indumenti freschi), offrendo al contempo ascolto, supporto psicologico e orientamento ai servizi socio-sanitari. In Campania fino alle ore 20 di domani vige l’allerta per ondate di calore. Le previsioni confermano condizioni di disagio legate a temperature superiori di 5-6 gradi superiori rispetto ai valori medi stagionali, associate a elevati tassi di umidità e scarsa ventilazione. Particolare attenzione è richiesta nei comuni classificati a rischio elevato e moderato, soprattutto nelle province di Benevento e Caserta.