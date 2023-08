Caldo record in montagna, gli esperti: Cambiamento epocale

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un cambiamento epocale con lo zero termico che è salito di circa 300 metri oltre il precedente record in Italia. Ma tutta la catena alpina ribolle, anche in Svizzera, con 5298 metri, è stato stracciato il precedente valore più alto, dal 1954 anno di inizio rilevazioni con le radiosonde. In pratica tutta la colonna troposferica, schiacciata dalla potenza dell’Anticiclone Nerone, presenta valori di almeno 10 gradi superiori alle medie del periodo: pensate che lo zero termico, cioè il livello minimo delle temperature sotto lo zero, dovrebbe essere a 3500 metri in questo periodo dell’anno sulle Alpi: abbiamo una quota di 1800 metri superiore, i ghiacciai fonderanno ancora di più e l’ecosistema ‘impazzirà’. E’ un bruttissimo segnale dei Cambiamenti Climatici, un’ulteriore riprova del Riscaldamento Globale, un numero mai raggiunto prima. Ma perché allora questo anticiclone, nonostante i record, non si chiama Lucifero, ovvero il nome che tipicamente viene dato all’anticiclone più potente dell’Estate? I record storici di questi giorni riguardano la temperatura in quota, ovvero quella che non risente dall’urbanizzazione e dunque quella che, senza alcun tipo di influenza ‘terrena’ dà esattamente l’idea del riscaldamento globale. Una cosa è il calore nella libera atmosfera e un’altra è la temperatura che si esplicita al suolo. Attenzione, le caratteristiche di un anticiclone potentissimo ci sono tutte: record dello zero termico (5328 metri), diffusione del CALDO (praticamente su tutta l’Italia), durata della fiammata (a fine evento saremo almeno sui 13-15 giorni). E c’è di più: non fa caldissimo solo in montagna, ma anche al mare; infatti, mentre ad inizio Estate sulle coste si respirava meglio, ora va molto peggio dal momento che il mare si è notevolmente surriscaldato e dunque le brezze marine non riescono più a rinfrescare efficacemente come prima.