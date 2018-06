Caldoro sul Piano Lavoro: Solo propaganda

“Condivido – dice Caldoro – le preoccupazioni della grande stampa, di chi ha letto le carte: una grande truffa. In poche parole si disciplinano 10 mila posti di lavoro che già ci sono, il turn over. Sono le normali assunzioni i nei Comuni, il fisiologico ricambio, appunto normale amministrazione. La Regione se ne impadronisce per propaganda e fatto ancora più grave mette a disposizione 100 milioni di fondi europei per posti che già ci sono o ci saranno”. “Queste risorse servono per gli stage, per migliorare il rapporto scuola lavoro, per sostenere formazione e microcredito, per creare posti di lavoro veri e nuovi. Si sprecano – sottolinea – risorse per gestire propaganda. Cosa fa il Governo – si chiede Caldoro – atteso che si tratta di una competenza nazionale per assunzioni nei Comuni? Vuole essere complice? E cosa fa la Corte dei Conti che è, giustamente, sempre attenta rispetto al rischio sprechi?”.