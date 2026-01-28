Calenda: agenti Ice sono come le SS, delinquenti, assassini

Roma, 28 gen. (askanews) – Gli agenti Ice “sono le SS, nel senso che sono dei delinquenti, assassini, privi di training sufficiente per svolgere un lavoro delicatissimo. Non li vorrei vedere sul suolo italiano”. Così Carlo Calenda, leader di Azione a margine di un evento al Senato.

“Ritengo anche che siccome noi siamo un Paese dove c’è un governo fortemente sovranista che tiene alla dignità nazionale facessero lo sforzo una volta di dire ‘no’ a Trump, secondo me può essere che scoprano un mondo nuovo”, ha aggiunto.