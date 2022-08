Calenda e i tutorial della moglie: So usare la lavatrice ma c’è sfiducia sulla mia manualità

“In realtà io so usare la lavatrice. Ma la sfiducia sulla mia manualità fa sì che mia moglie, quando parte per le vacanze, mi lasci tutorial su tutto”. Così, al Tg4, il leader di Azione Carlo Calenda, torna sul tutorial per la lavatrice, postato nei giorni scorsi sui social. “Mia moglie, che è una donna in gambissima e ha avuto tante sventure di salute ma ora sta molto bene, è un pochino maniaca del controllo”, spiega Calenda che aggiunge: “Comunque ho incontrato tanti che mi hanno detto, abbiamo scaricato il tutorial pure noi”.