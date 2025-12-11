Calenda: Federico II, con me incontro cancellato ma fanno eventi a favore di Putin. Atenei in mano ai comunisti

“Avevo un convegno alla Federico II che è stato cancellato. Era fissato da due mesi ed è sparito, immaginiamo per ragioni politiche”. Lo ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione, a margine di un suo incontro con gli studenti dell’Università Parthenope di Napoli, dando la notizia di un convegno che era in programma domani nella sede dell’Università FedericoII di Napoli e poi saltato. “Come è noto – ha detto Calenda – la Federico II è in mano ai collettivi, che organizzano invece un evento di propaganda pro-putiniana abbastanza scandaloso. È successo anche a Torino e purtroppo questo succede dove le università sono fondamentalmente in mano ai comunisti”.