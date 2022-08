Calenda pubblica su Twitter intenzioni di voto BiDiMedia: Bene. Primo sondaggio in cui si supera ⁦Forza Italia. Alla via così

Il sondaggio BiDiMedia di oggi sull’intenzioni di voto relativamente ai partiti pubblicato su Twitter dal leader di Azione, Carlo Calenda, dà il suo movimento politico insieme a +Europa al 6 per cento. Primo risulta essere il “Partito democratico di Letta e Franceschini” al 24,5 per cento, seguito da “Fratelli d’Italia di Meloni e La Russa” al 24,3 per cento, da “Lega di Salvini e Giorgetti” al 13,5 per cento, dal “M5s di Conte e Grillo” al 9,7. Al quinto posto nelle intenzioni di voto, sopra Azione e +Europa, si posiziona “Forza Italia di Berlusconi e Tajani” al 6,4 per cento. In settima posizione si trova “Alleanza Verdi e Sinistra di Fratoinanni e Bonelli” al 4,1 per cento, seguono “ItalExit di Paragone e Cabras” al 2,3, “Italia viva di Renzi e Boschi” al 2. All’undicesimo posto, invece, la nuova lista “Impegno civico di Di Maio e Tabacci” con l’1 per cento.