Calenda: Sulla Whirlpool Di Maio ha mentito. Sapeva da aprile della chiusura di Napoli

Whirlpool: Calenda, Di Maio sapeva da aprile, ha mentito “Ha incaricato Invitalia analizzare nuovo possibile investitore” (ANSA) – ROMA, 12 GIU – “Luigi Di Maio ha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. Sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile – ad affermarlo è l’ex ministro Carlo Calenda in un pos su Facebok -. DI Maio ha incaricato Invitalia di analizzare il nuovo possibile investitore in sostituzione di Whirlpool. Non ha ricevuto i sindacati che hanno chiesto incontro, ha aspettato le europee e poi ha fatto scene indecorose di finta indignazione. Si deve vergognare”.