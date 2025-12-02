Calendario 2026 Ileana della Corte 37° edizione

Ogni anno, il brand di gioielli Ileana della Corte realizza un calendario per rappresentare i momenti speciali che scandiscono l’anno: successi professionali, feste in famiglia, compleanni, anniversari e vacanze. Lunedì 1 dicembre, alle ore 20:00, presso il Gold Tower Lifestyle Hotel, si è svolta la festa di presentazione del calendario 2026, giunto alla sua 37esima edizione. Nella stessa location, sono stati anche realizzati gli scatti fotografici, che hanno avuto come protagonisti i clienti della maison e i 12 gioielli scelti per rappresentare i mesi dell’anno.

Durante la serata, gli ospiti hanno potuto degustare le prelibatezze dello chef Giancarlo Lo Giudice sul meraviglioso roof top del Gold Tower, le pizze fritte di Sorbillo e sorseggiare i vini di Villa Matilde.



Il calendario

Non è gennaio, se non c’è una festa. Tra palloncini e giochi di luce, Rossella Rizzo, Simone Natali e Stefano Ciuffa danno inizio al nuovo anno con un party esclusivo. Lei in outfit Mood Collection e anello Doge in oro bianco, brillanti e perle naturali, loro in abiti Isaia. Tra mistero e seduzione, uno sguardo rubato e l’altro atteso, il mese di febbraio è rappresentato da Marialuigia Ruffo, Fabio Ciccarelli e Sergio Marlino. Abiti Isaia per loro e vestito lungo e nero di Lallilab per lei, impreziosito da serracollo e bracciale Gondola in bronzo placcato oro. Gli orecchini chandelier della collezione Lido in oro, brillanti e rubini, li noti al primo sguardo, come la pelliccia Sherì che indossa Ginny Tedeschi Schettino per il mese di marzo. Ad aprile l’atmosfera inizia a riscaldarsi. È il periodo perfetto, per Barbara Giovene, di indossare un abito di Barbara Giovene Collection con scollatura V, impreziosito da orecchini sospiri in argento dorato e rodiato con zirconi. In compagnia di Luca Zannone, in outfit Marinella, festeggiano un anniversario importante. Circondati da un’atmosfera romantica, Elisabetta e Giovanni d’Antonio danno il benvenuto al mese di maggio. Lei indossa un elegante abito Eles con orecchini Ducale in oro bianco e brillanti, lui con cravatta e pochette Marinella. Il caldo pian piano si fa sentire, i colori dei paesaggi iniziano a cambiare a giugno. Verde, rosa, azzurro, giallo e marrone: tutte tonalità raccolte nell’anello Rondò in argento e ottone indossato da Liliana e Elena Sofia Petti, vestite in abiti Roberta Bacarelli. Una grintosa e ribelle Giorgia Vittoria, con un abito di Mood Collection, si rinfresca dal caldo del mese di luglio elegantemente sdraiata nella piscina, indossando il bracciale e gli orecchini Murano in bronzo dorato e cristalli colorati sui toni del marrone e del blu. Ad agosto, Eva e Valeria Gallo sono sdraiate nella vasca da bagno con gli abiti di Pinkmood, la parure Syrenae in bronzo placcato oro con cabochon in pietra di luna e la collana e gli orecchini Lisca, evocando il fascino delle sirene e la magia delle notti estive. C’è sempre tempo per un cocktail insieme ad un’amica nel mese di settembre, quando tutte le attività riprendono. Alba Tramontano e Federica Calabrese scelgono di farlo con stile, indossando le borse de Le Zirre, gli anelli Calla scintillanti in argento dorato e zirconi e la catena ed il bracciale Molo. A ottobre Eleonora d’Angelo, in un sensuale abito Alessio Visone e un sorriso smagliante, si lascia fotografare con la collana e gli orecchini Nilo, dove il bronzo placcato oro e finiture brunite incontrano la perla naturale. La pelliccia Sherì e il serracollo Rialto in alluminio dorato e perle naturali riscaldano la bella Maria Cristina Perrelli a novembre, seduta su un letto circondato di gioielli. A dicembre, gli orecchini Casanova in oro bianco e brillanti salutano i dodici mesi dell’anno 2026 insieme a Fiammetta Ottone, vestita in abito Eles.

Partner del calendario: BCC Napoli, Miamo, Gabetti, Marlino, Teem Viaggi, Accademia Trucco Liliana Paduano, Sorbillo, Villa Matilde Avallone.

Production WLYB.it; foto di Antonio Allocca; art direction a cura di Simone Natali, Carla della Corte e Giuseppe Angrisani; sponsor management Mila Gambardella; ufficio stampa Le Mille Me Communication; stampa Grafica Metelliana.