Calendario Leonessa 2022, presentazione itinerante in Campania

Calendario Leonessa 2022 pronto per la distribuzione! E per l’anteprima si viaggia da dicembre a marzo tra le locations degli chef protagonisti. La XXVII edizione della pubblicazione del Pastificio Artigianale Leonessa per il nuovo anno conquisterà i lettori con la presentazione di 12 ricette stagionali di primi piatti a cura degli chef Erminia Cuomo e Antonio Balestrieri di Hostaria di Bacco a Furore, Claudio Napoletano del ristorante Le Radici dell’Hotel Commercio di Battipaglia e Ciro Sicignano del Lorelei Restaurant di Sorrento. Sapori del territorio, creatività e grande professionalità espresse in piatti dall’esperienza sensoriale unica, resi semplici nella preparazione, per essere facilmente replicabili anche a casa.

“Il progetto editoriale del calendario Leonessa nasce come stimolo ed ispirazione per i tanti amici e clienti amanti della cucina – illustra Oscar Leonessa, amministratore del Pastificio Artigianale Leonessa – le ricette presentate sono naturalmente di primi piatti, con descrizione di ingredienti del territorio e preparazione semplificata nei gesti e nella manipolazione delle materie prime, per poterle replicare a casa in modo facile”.

E naturalmente non mancano gli abbinamenti con i vini a cura del sommelier Emanuele Izzo, delegato Ais Penisola Sorrentina e Capri e sommelier patron del ristorante Piazzetta Milu’ di Castellammare di Stabia.

E la presentazione della XXVII edizione, con l’anteprima dei primi piatti dei 12 mesi del 2022, diventa itinerante, con Pasta Clip e degustazioni presso le tre locations protagoniste del Calendario Leonessa. Prima tappa oggi al ristorante stellato Lorelei di Sorrento di cui seguono menu’ e scatti. Si continuerà a gennaio con Le Radici di Battipaglia e in primavera con tour finale a Furore all’Hostaria di Bacco, in costiera amalfitana.

“Sarà un tour di sapori e di esperienze gastronomiche – conclude Oscar Leonessa, amministratore del Pastificio Artigianale Leonessa – che ci sarà la possibilità di assaporare ricette, ambientazioni e scuole di pensiero degli chef che per il 2022 ci accompagneranno in questo viaggio”.

Per i giornalisti, influencer o blogger che vorranno partecipare c’è la possibilità di accreditarsi, fino ad esaurimento posti, inviando email a ufficiostampa@pastaleonessa.it

Menu’ degustato al LORELEI di Sorrento con foto dello chef Ciro Sicignano.