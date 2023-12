CalendEsercito 2024, quest’anno un inno alla memoria di veri eroi

Miro sottolinea valore di chi meritò il più alto riconoscimento

Milano, 6 dic. (askanews) – È stato presentato a Milano il CalendEsercito 2024 “Per l’Italia Sempre”, richiamo alla Costituzione e alla fedeltà della quale l’Esercito è espressione. Alla presenza di numerose autorità e ospiti nel meraviglioso salone Umberto I di Palazzo Cusani, a fare gli onori di casa c’era il generale di brigata Alfonso Miro, al vertice del Comando Militare Esercito Lombardia, che ha sottolineato quella che è la grande qualità per la quale oggi i nostri soldati sono noti in tutto il mondo: la capacità di gestire con equilibrio le situazioni.Secondo Miro il Calendario rappresenta quest’anno un inno alla memoria e al valore del giuramento prestato dai protagonisti che meritarono la medaglia al valor militare, prima e dopo l’8 settembre. La serata – moderata da Sabrina Gandolfi – ha avuto un momento di intensa partecipazione emotiva grazie all’interpretazione del CalendEsercito di Massimiliano Finazzer Flory.Il calendario contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sara’ devoluta una quota del ricavato delle vendite. L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa.