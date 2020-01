Callipo: “I calabresi hanno scelto la conservazione”

Lamezia Terme, 27 gen. (Adnkronos) – “, quindi sarà il prossimo presidente della Regione Calabria. Auguri e buon lavoro”. Ha esordito così Pippo Callipo, prendendo la parola nel suo quartier generale di Maierato (Vibo Valentia), commentando la larga sconfitta.

“Abbiamo fatto tanto – ha aggiunto – io sono sceso in campo insieme agli amici del Pd, abbiamo lavorato molto, ma i calabresi hanno scelto il centrodestra, hanno scelto il partito dei conservatori, non hanno voluto, non hanno creduto in una rivoluzione, nel cambiamento che io avevo promesso di fare”. Subito dopo Callipo, trattenendosi davanti ai giornalisti appena due minuti, ha concluso: “Siccome siamo in una terra democratica, accettiamo questa decisione e faremo la nostra opposizione”.