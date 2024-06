Calzedonia, happening nel cuore del Vomero: tutti in posa con i colori dell’estate

Al civico 124 di via Scarlatti, la strada più cool dello shopping nel cuore del Vomero a Napoli, Calzedonia ha celebrato un evento colorato e spumeggiante nel segno della stagione più attesa dell’anno: l’estate.

Accolti da un flower bar su un iconico carretto ricco di delicati mazzolini di fiori, gli ospiti hanno varcato la soglia dello store trovando non solo la nuova collezione swimwear Estate 2024 declinata in bikini, trikini e interi oltre ai costumi for kids, ma anche tanti outfit in summer mood tra completi di lino, maxi gilet, gonnelloni e tanto altro.

L’evento, iniziato alle ore 11 e proseguito no stop fino alla chiusura serale è stato allietato da momenti di golosi break presso il vicino bar Carraturo e scatti divertenti in posa davanti a sagome di costumi targati Calzedonia a cura di Matteo Chiacchio.

Un’occasione speciale di shopping con romantici cadeaux consegnati in seguito agli acquisti, un cappello di paglia con nastro a scelta e iniziali ricamate al momento dall’artista Diana Hutsul e i mazzolini di fiori.

Tanti gli ammiratori del brand italiano tra cui anche volti noti intervenuti all’evento come Veronica Maya, Gina Amarante e Benedetta Riccio.