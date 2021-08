Cam.TV, la Piattaforma dedicata a creatori di contenuti e professionisti, lancia la propria campagna di crowdfunding

Cam.TV è una piattaforma che sfrutta la tecnologia blockchain per permettere ai suoi utenti di massimizzare i profitti ottenuti dalla condivisione dei propri contenuti digitali.

La soluzione crowdfunding per crescere insieme ai propri utenti

La Piattaforma Cam.TV, dopo una crescita esponenziale che l’ha portata rapidamente ad ottenere un bacino di oltre 400.000 utenti – di cui circa 6.000 abbonati – ed aver raggiunto un numero di 18 milioni di transazioni in criptovaluta LKSCOIN, il 2 giugno 2021 ha lanciato una campagna di crowdfunding internazionale.

Per chi non conoscesse il crowfunding, basti sapere che si tratta di una forma di finanziamento in cui gli investitori contribuiscono direttamente a finanziare un progetto nelle cui potenzialità credono fermamente. Gli stessi ottengono successivamente dei profitti che sono direttamente legati al “successo” del progetto in cui hanno investito.

Il lancio di una campagna di crowdfunding da parte di Cam.TV – le cui caratteristiche verranno descritte meglio di seguito – è la prova che gli utenti credono nelle potenzialità della stessa, tantoché, da semplici fruitori, ora si stanno sempre più convertendo in investitori. Non potrebbe esserci notizia più positiva: una piattaforma fondata sulla tecnologia blockchain per permettere agli utenti di monetizzare le loro passioni e competenze, ora viene addirittura finanziata dagli utenti stessi.

Il segnale dato da Cam.TV è di un progetto valido e in continua crescita.

Come funziona il crowdfunding attraverso la campagna di Security Token Offering (STO)

La tecnologia blockchain permette a Cam.TV di svolgere la propria campagna di crowdfunding mettendo a disposizione dei Security Token connessi al fatturato della Piattaforma, i quali possono essere liberamente acquistati e scambiati con altri soggetti. Di questi token ne verrà distribuito un numero massimo di 35.000.000 pezzi, fino al raggiungimento della somma totale di 43.750.000 euro. Durante il collocamento, il valore nominale del token è di 1,25 euro, ma questo cambierà nel tempo in ragione dell’aumento del fatturato e della richiesta sul mercato.

Il vantaggio di acquistare il token durante la STO è che il suo valore è presumibilmente più basso rispetto a quello che raggiungerà in futuro. Ciò fornisce all’investitore ulteriori vantaggi: aver partecipato ad un progetto valido e promettente in anticipo rispetto a tutti gli altri; ricevere mensilmente delle Royalties (secondo le regole previste da uno Smart Contract) in base al fatturato generato dalla Piattaforma.

Un altro aspetto interessante, che apporta validità, credibilità e fiducia nei confronti del progetto intrapreso da Cam.TV, risiede nel fatto che la Security Token Offering della Piattaforma rientra tra le prime a livello europeo ad essere strutturata in maniera totalmente conforme alle normative europee, tantoché viene regolata dall’autorità di vigilanza finanziaria austriaca FMA.

Per i più curiosi ed esperti nell’ambito della tecnologia blockchain è inoltre interessante sapere che il progetto sfrutta la blockchain di Ethereum, così che i token potranno essere conservati su qualsiasi tipologia di wallet che supporti i token ERC-20, lo standard di Ethereum.

LKSCOIN: la criptovaluta che muove l’economia di Cam.TV

Cam.TV permette ai propri utenti di monetizzare i contenuti condivisi sulla Piattaforma direttamente su un unico canale e senza la presenza di alcun intermediario, attraverso pagamenti e donazioni in criptovaluta LKSCOIN. Le transazioni eseguite mediante criptovaluta permettono di rendere i pagamenti maggiormente sicuri e, allo stesso tempo, più veloci e ad un costo decisamente più basso.

La Piattaforma sta inoltre lavorando per integrare anche gli ormai noti NFT (Non-Fungible Token) nei propri sistemi. In questo modo sarà possibile offrire agli utenti, in particolare i creator e professionisti, la possibilità di tutelare i propri contenuti online, che vengono “notarizzati” sulla blockchain e quindi messi al sicuro – anche in prospettiva di una loro rivendita futura. L’introduzione degli NFT conferirà al progetto di Cam.TV un carattere di originalità che lo contraddistinguerà ancor più dalle altre piattaforme competitor: permettere ai creator e professionisti di cedere i propri diritti di autore attraverso un sistema che consente di monetizzare facilmente le proprie passioni e competenze. In più, il fatto che garantisce la certezza del trasferimento, rappresenta un’ulteriore leva di guadagno che farà suscitare l’interesse anche in coloro che non hanno ancora iniziato ad utilizzare la Piattaforma.

Se sei un creatore di contenuti digitali o un professionista e ti interessa conoscere Cam.TV, è arrivato il momento di visitare la piattaforma. L’iscrizione è completamente gratuita. Iniziare ad utilizzarla prima degli altri significa avere un notevole vantaggio nella conquista della propria fetta di mercato. Allo stesso tempo, comprenderne le potenzialità potrebbe convincerti riguardo all’opportunità di investire nel progetto attraverso la campagna di crowdfunding che abbiamo descritto in questo articolo.

Cam.TV si sta riempiendo ora dopo ora di nuovi ed interessanti contenuti, ma rimane ancora molto spazio per persone talentuose in grado di offrire servizi di valore alla sua Community!