Cambia volto l’Atelier Renault sugli Champs-Elysèes

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault è sempre stata orgogliosa di essere presente sull’avenue des Champs-Elysèes, famosa e mondialmente rinomata. Vetrina del suo know-how sia a livello di design che di tecnologie automobilistiche, questa location esclusiva promette un appuntamento privilegiato con il pubblico.

Il famoso store di Renault, oggi situato al numero 53 di Avenue des Champs-E’lysèes, è stato in grado di rinnovarsi incessantemente e di resistere al passare del tempo con brio da quando è stato aperto da Louis Renault al numero 51 nel lontano 1910. Dopo una prima ristrutturazione nel 1930, abbiamo assistito all’apertura del Pub Renault nel 1962, poi diventato L’Atelier Renault nel 2000. Ora il sito si trasforma ancora una volta offrendo a visitatori e clienti un nuovo volto sempre al passo con i tempi. Con il rinnovo del contratto di affitto per altri 9 anni, Renault riconferma il suo posizionamento nel più bel viale del mondo e la sua volontà di essere protagonista della propria trasformazione.

Gli obiettivi ambiziosi del nuovo progetto sono chiari. Il sito è destinato a essere trasformato in un luogo di incontro e vendite per offrire una nuova customer experience, ergersi a simbolo del know-how e dell’eccellenza industriale francese, contribuire al progetto di “riqualificazione” degli Champs-Elysèes, diventare l’epicentro dell’organizzazione di Retail Renault Group nel centro di Parigi. In seguito a un bando di concorso, Renault ha selezionato l’architetto francese di fama internazionale Franklin Azzi per la ristrutturazione dei 2.350 m² di superficie.

Lontano da qualsiasi impostazione formale, Franklin Azzi sviluppa un’architettura minimalista nell’estetica che punta al massimo alla funzionalità e qualità ambientale rivendicando un ritorno al “buon senso”.

Ci vorrà un cantiere di circa due anni per dar vita al nuovo emblema della Marca nel cuore della capitale francese. Alla sua riapertura, nel 2024, i visitatori e i clienti potranno scoprire la nuova vetrina di Renault trasformata in un laboratorio esperienziale che riunisce tutte le sue soluzioni di mobilità. Il locale, il cui nuovo nome è per il momento tenuto segreto, sarà all’insegna del rinnovamento della Marca, sia da un punto di vista architettonico che concettuale. Il progetto e il nuovo nome dell’Atelier Renault saranno svelati a breve. A partire dal 7 novembre 2022, i visitatori e i clienti avranno sempre la possibilità di scoprire i nuovi modelli della Marca in uno spazio temporaneo appositamente aperto per il periodo della ristrutturazione al numero 33 di Avenue des Champs-Elysèes a Parigi. Questo indirizzo ospiterà anche la boutique The Originals Renault Store nonchè lo spazio dedicato alla vendita di veicoli nuovi e usati di Retail Renault Group. I visitatori hanno un mese di tempo per recarsi un’ultima volta all’Atelier Renault e vederlo così com’è da 22 anni, prima che chiuda per la ristrutturazione.

foto: ufficoio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).