Cambiamenti nella Formula 1: tutte le novità del regolamento 2025

La FIA introduce alcune modifiche al regolamento sportivo in vista della stagione 2025, concentrandosi su aspetti cruciali come i giri di formazione e la gestione delle auto danneggiate. Le decisioni arrivano dal Consiglio Automobilistico Mondiale, riunitosi in Ruanda durante la cerimonia di premiazione dei campionati internazionali, dove è stato anche presentato il concept della nuova generazione di monoposto che debutterà nel 2026. In questo articolo vediamo nel dettaglio cosa cambierà e quali saranno le implicazioni in pista.

Un nuovo approccio ai giri di formazione

Una delle prime novità che salta all’occhio nelle modifiche al regolamento 2025 riguarda i giri di formazione, in particolare per chi parte dalla pit lane. Finora, queste vetture potevano restare ai box e unirsi alla gara solo all’ultimo momento, evitando il giro di formazione insieme agli altri. Con il nuovo regolamento, invece, dovranno prendere parte fin da subito al giro di formazione e poi rientrare ai box per schierarsi secondo l’ordine di qualifica. Se riescono a uscire in tempo, potranno accodarsi in fondo al gruppo prima della partenza.

Perché questo cambiamento? La FIA vuole evitare che i team sfruttino scorciatoie regolamentari per ottenere vantaggi, soprattutto in condizioni meteo particolari. In passato, partire dalla pit lane poteva significare risparmiare carburante, accumulare giri extra su pista bagnata o ritardare la scelta delle gomme migliori. Tutte situazioni che potevano alterare l’equilibrio della competizione. Con questa nuova regola, l’obiettivo è rendere tutto più lineare e giusto per tutti.

Auto danneggiate: ora decide il direttore di gara

Tra le principali news c’è anche una stretta su cosa succede quando un’auto subisce danni in pista. Fino a oggi, un pilota poteva comunque cercare di rientrare ai box, anche se la macchina era in pessime condizioni. D’ora in avanti, invece, sarà il direttore di gara ad avere l’ultima parola: se riterrà che un’auto danneggiata rappresenta un rischio per la sicurezza, potrà ordinarne subito il ritiro. La FIA ha lavorato a questa modifica già da tempo, ma un episodio dello scorso anno ha acceso i riflettori sulla questione. Durante il GP del Canada, Sergio Perez rientrò con l’ala posteriore distrutta, spargendo detriti lungo il tracciato. In quel caso, furono inflitte penalità al pilota e alla Red Bull, ma l’intervento servì anche per evitare un’altra safety car. Con le nuove regole, situazioni simili verranno gestite con più chiarezza, evitando inutili rischi in gara.

Le modifiche apportate alle regole riguardanti le auto danneggiate in pista non solo mirano a garantire maggiore sicurezza, ma comportano anche un impatto significativo su come gli spettatori percepiscono e interagiscono con le gare. Inoltre, vista la crescente popolarità del campionato, anche i portali più noti di betting e scommesse sulla formula 1 si stanno adattando alle nuove modifiche del regolamento, per offrire strumenti avanzati e dati in tempo reale.

L’introduzione delle tute refrigeranti come soluzione al caldo

Il caldo torrido vissuto durante il GP del Qatar 2023 ha lasciato il segno: diversi piloti arrivarono esausti al traguardo e furono costretti a passare dal centro medico. Da quel momento la FIA ha deciso di non sottovalutare più il problema, avviando uno studio serio su come proteggere i piloti in condizioni estreme. La soluzione arriva con l’introduzione di tute refrigeranti che, dal 2025, potranno essere utilizzate nei weekend in cui la temperatura supera i 30,5°C. In questi casi sarà anche aumentato di 5 kg il limite massimo di peso, per compensare l’attrezzatura extra. I primi test sono stati effettuati ad Abu Dhabi a fine stagione, con feedback positivi da parte dei piloti, Leclerc compreso. Un piccolo ma importante passo per rendere la Formula 1 più sicura e umana anche nei climi più proibitivi.

Stop al “mini DRS”: la FIA chiude il caso McLaren

Per quanto riguarda aggiustamenti sul lato tecnico troviamo un intervento diretto sull’aerodinamica. In particolare, cambia la gestione dell’ala mobile: la FIA ha deciso di ridurre lo spazio tra i due flap, chiudendo così la porta alla soluzione adottata dalla McLaren, ribattezzata “mini DRS”, che aveva fatto discutere dopo la vittoria di Oscar Piastri a Baku. Con il nuovo regolamento, una volta che il flap mobile viene richiuso, dovrà tornare esattamente alla posizione di partenza, senza possibilità di fermarsi in una configurazione intermedia. Un cambiamento mirato a rafforzare l’equità tecnica e a evitare interpretazioni troppo creative del regolamento.

L’intelligenza artificiale si fa largo in pista

Nel 2025 la FIA compie un passo deciso verso il futuro, introducendo l’intelligenza artificiale nel processo decisionale degli steward. L’obiettivo è rendere le valutazioni sempre più oggettive e in linea con i precedenti, grazie a sistemi capaci di confrontare ogni episodio con situazioni simili del passato. Ma non si tratta solo di suggerimenti: l’IA avrà un ruolo attivo anche nell’individuazione automatica di infrazioni “standard” come i track limits, con l’intenzione di estendere progressivamente questo sistema anche agli altri campionati sotto l’egida della FIA. E guardando ancora più avanti, dal 2026 il regolamento sportivo accoglierà una nuova sezione dedicata a monitorare le attività delle scuderie al di fuori dei weekend di gara. Una mossa che potrebbe portare a ulteriori restrizioni sui test aerodinamici e sulle prove al banco, confermando l’intenzione della Federazione di tenere tutto sotto controllo, dentro e fuori la pista.