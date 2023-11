Cambiamenti organizzativi nella direzione PR Jaguar Land Rover Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dal prossimo 1 dicembre Isabella Podda, attuale Direttrice PR e Stampa di Jaguar Land Rover Italia, tornerà a ricoprire un ruolo all’interno dell’organizzazione Europea di JLR in qualità di Experiential and Partnerships Senior Manager. Nella stessa data, Fabrizio Falcombello Musumeci Greco, attuale Product & Launch Planning Senior Manager, prenderà il ruolo di Direttore PR e Stampa Jaguar Land Rover Italia. In Jaguar Land Rover Italia dal 2013, con un passato da atleta ed un Master alla Luiss Business School, Falcombello Musumeci Greco “inizia la sua carriera nel gruppo Renault e Nissan, cresce professionalmente ricoprendo diverse posizioni commerciali e arricchendo la sua esperienza con incarichi internazionali in Kia Europa in qualità di Responsabile Europe del Re-marketing, prima di entrare in Jaguar Land Rover Italia dove ha ricoperto diverse posizioni, tra cui l’ultima come Responsabile dell’area prodotto”.

L’esperienza acquisita in questi importanti contesti, la sua conoscenza del settore e del mercato di riferimento, costituiscono “per Fabrizio una base solida per riflettere e proseguire con successo il percorso di posizionamento modern luxury dei nostri brand: Range Rover, Defender, Discovery, e Jaguar, ognuno espressione di valori unici e distintivi”, si legge.

Nel nuovo ruolo, Fabrizio Falcombello Musumeci Greco riporterà a Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia. All’interno della Direzione PR, riportando a Fabrizio Falcombello Musumeci Greco, Cinzia Carta, “continuerà ad essere l’importante punto di riferimento nei rapporti con la stampa e nella comunicazione di iniziative volte a riflettere la brand reputation, come Press Office Manager Jaguar Land Rover Italia”, conclude la nota.

