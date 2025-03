“Cambiamo Aria!”, via alla terza edizione del concorso di idee promosso dalla Regione Campania

Nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Campania” sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente la Regione Campania ha bandito la terza edizione del Concorso di idee Cambiamo aria!, rivolto agli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado della Campania, per assegnare n. 30 premi a una classe o a un gruppo di studenti di classi differenti iscritti all’anno scolastico 2024/2025. Con quest’iniziativa, la Regione Campania ha inteso proseguire il percorso di sensibilizzazione sulle tematiche relative alla salvaguardia della qualità dell’aria, incentivando la creazione di percorsi didattici formativi che abbiano il fine di educare i giovani all’importanza del bene comune aria, diffondendo la consapevolezza di ridurre le emissioni degli inquinanti atmosferici.

Le classi, singole o un gruppo di studenti di classi differenti, di tutte le scuole primarie e secondarie di I e II grado della Campania, sono invitate a presentare un progetto. Per la scuola primaria si tratta della realizzazione di una favola ideata e illustrata dai bambini o l’ideazione di una mascotte con l’individuazione di un nome. Per la scuola secondaria di I grado e II grado: realizzazione di uno spot o di un elaborato multimediale (video clip, video reportage, video clip musicale) della durata massima di tre minuti; realizzazione di un cortometraggio della durata massima di 5 minuti; visual art (fotografia, illustrazione, fumetto, pittura, arte digitale); testo scritto (poesia, racconto, manifesto); composizione musicale (testo canzone e musica); performance artistica da presentare con una videoriproduzione della durata massima di 5 minuti.