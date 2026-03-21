Cambiano i suonatori, ma la musica è sempre la stessa

di Paolo Pantani

Confesso, ho una grande nostalgia della stampa passata, di fronte a certe notizie, resto sbalordito dalla assenza di ogni commento,ad esempio Fortebraccio, con un breve trafiletto in. prima pagina su” ‘l’Unita “, era capace di mettere” lorsignori “in luce veritiera, senza molte parole.

Umberto De Gregorio, amministratore dell’EAV (Ente Autonomo Volturno), ha recentemente richiesto il pagamento di circa 100.000 euro di arretrati (Fonte La Repubblica).

Ecco i dettagli principali della vicenda:

Natura della richiesta: La somma si riferisce a competenze arretrate legate al suo ruolo di dirigente e amministratore della società di trasporti della Regione Campania.

Contesto temporale: La richiesta è emersa a metà marzo 2026, in un periodo di transizione per la governance regionale e delle società partecipate.

Situazione legale: Parallelamente a questa richiesta economica, De Gregorio è stato recentemente assolto con formula piena (“il fatto non sussiste”) in un processo durato otto anni relativo a un incidente sul lavoro di.

gestione aziendale: Nonostante le critiche politiche e i disservizi segnalati sulla rete Circumvesuviana, De Gregorio ha rivendicato i risultati ottenuti nel risanamento del bilancio EAV e nelle nuove assunzioni effettuate durante il suo mandato.

Fonte la Repubblica

Per me, federalista, certamente, ma macroregionalista, ritengo che i trasporti non devono essere gestiti da un ente di programmazione, quale è la Regione, devono essere gestiti univocamente da macro aree, da società pubbliche, il diritto alla mobilità è bene pubblico, tale e quale alla sanità, garantiti entrambi dalla costituzione.

Per me, un “plurimpleo”, definizione in spagnolo, di amministratore e dirigente è incompatibile, o si amministra o si dirige, tutte e due le cose, amministratore e dirigente, sono conflittuali, l’amministratore amministra,il dirigente esegue.

Si crea un corto circuito, non si verifica in nessun assetto societario al mondo.

La società funzionasse almeno, tutti i giorni i passeggeri e i turisti protestano,gli incidenti, anche gravi non sono mancati.

Le rete ferroviaria è in eterna obsolescenza, la sicurezza a bordo estremamente a rischio.

Con i bambini, da giovane coppia andavamo allo Stabilimento Termale e Balneare, Lo Scrajo, in Circomvesuviana,fermata ora soppressa, mi pare, una volta, non appena scesi, un giovane teppista, salito a Castellammare, dal finestrino tento ‘di strapparmi la collanina al collo con lo stemma valdese, appena il treno parti, per fortuna gli sfuggi’ di mano, altrimenti, con la velocità del treno, mi avrebbe segato il collo.

Chiamai rapidamente il 112 per farlo arrestare alla prossima fermata, Vico Equense, purtroppo l’intervento non riuscì.

Ho rischiato la pelle, in famiglia, con i bambini piccoli.

Capii che allo Scrajo bisognava andare in auto, con il solito traffico infernale, in quel treno si rischia anche la vita.

Raccontai, come mio solito, l’episodio di estrema violenza a tutti, ovunque rassegnazione, già allora, fatalismo, assuefazione.

La degenerazione della sicurezza urbana è continuata ovviamente, la responsabilita dell’ente ferroviario non e ‘eludibile, bisognava intervenire celermente con repressione e controlli preventivi sui passeggeri, non c’ è stato verso, niente personale, niente repressione.

Il ministro della Cultura Alessandro Bray, governo Letta,leccese, uomo della Treccani, prese la circonvesuviana in incognito per andare a Pompei, dopo denuncio ‘il disagio, la. mancanza di sicurezza a bordo, la absolescenza dei vagoni, niente di niente è stato fatto.

Bray faceva come Churchill, girava in treno, da solo,in incognito, per capire i problemi, è il migliore ministro che abbia mai conosciuto, Massimo Bray e stato fondamentale per il salvataggio della reggia di Carditello, in un anno solo di ministero, dal 2020 al 2021 .

Mi piacerebbe che Umberto De Gregorio,, nella sua duplice e conflittuale veste,, prima di chiedere recupero crediti per le sue due funzioni, , si facesse, insieme con me un giretto nei treni, in incognito, stile anglosassone, abitiamo anche vicino, ma non ci conosciamo, un semplice giretto, su una rotta trafficata, non una ispezione, sempre impupazzate, ma per fare semplicemente delle semplici constatazioni, per la sicurezza personale, non c’ è problema, avvisiamo solo la digos, in incognito anche loro.

È dopo, magari, chiedere il recupero crediti, con una auto-riduzione, e’ decisamente troppo, siamo in un periodo pre-bellico ormai, i commis d’etat diano un esempio.

Sarebbe un bel segnale di discontinuità, senza fare foto, senza visibilità, senza rivendicazioni di successi, un semplice atto di constatazione reale dei servizi.

Non scrivo neanche l’articolo, ma mi piacerebbe sapere che cosa pensa dei sue due incarichi così impegnativi e così ben remunerati.

Faremo così con le altre partecipate, fondazioni, public utility, semplici constatazioni congiunte,se rifiutano chiederemo pubblicamente perché, è diritto di chiedere quello della stampa e non si può rifiutare, se rifiutano, lo racconteremo.