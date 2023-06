“Un sentito ringraziamento ad Alessandro Giuliano per il lavoro svolto in città e la dedizione mostrata in una sinergia proficua con l’Amministrazione comunale su vari fronti delicati. Un augurio di benvenuto al nuovo Questore, Maurizio Agricola: conosce molto bene la realtà del nostro territorio, sono certo che instaureremo una collaborazione fattiva per la sicurezza in città”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.