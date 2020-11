Cambio al vertice di Edizione, Laghi sarà presidente

TREVISO (ITALPRESS) – Enrico Laghi sarà nominato amministratore e presidente del CdA di Edizione “con il mandato di supportare il consiglio nella prosecuzione e consolidamento di un percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale”. Lo comunica Edizione srl in una nota in cui annuncia che, di “comune intesa”, Gianni Mion “cesserà dalle cariche di amministratore e presidente della Società entro il corrente mese”. A Laghi saranno attribuite “deleghe in materia di supervisione e coordinamento strategico: dei principali progetti e dossier della società, del processo funzionale al percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale; dei rapporti fra la società e le sue controllate o collegate nonchè dei rapporti esterni della società; delle relazioni istituzionali e della comunicazione esterna”. “Si tratta – prosegue la nota – di una scelta di chiara matrice tecnica, a favore di un professionista con uno spiccato approccio istituzionale, che gode della piena fiducia di tutti i componenti della famiglia e del consiglio di amministrazione, anche funzionale alla futura individuazione di una figura manageriale che possa accompagnare la società in un cammino di lungo periodo. E’ previsto che la formalizzazione della carica avvenga ad opera dell’assemblea entro il 30 novembre”. “Mion, al quale va un particolare ringraziamento per una lunga collaborazione iniziata nel 1986 e (salvo un’interruzione fra il 2016 e il 2019) proseguita fino ad oggi – conclude la nota – continuerà a supportare la Società favorendo il passaggio di consegne a Laghi e fornendo il proprio apporto in relazione a specifiche attività della Società di volta in volta concordate”.

(ITALPRESS).