Cambio al vertice di Gesco, lascia dopo 33 anni Sergio D’Angelo: al suo posto Giacomo Smarrazzo

Cambio al vertice di Gesco: il presidente e fondatore dello storico consorzio di cooperative sociali della Campania Sergio D’Angelo lascia la guida dopo 33 anni. Gli subentra alla presidenza il direttore del gruppo, Giacomo Smarrazzo. L’annuncio questo pomeriggio nel corso di un’assemblea dei dipendenti Gesco. “Si tratta di un naturale avvicendamento, nel segno della continuità”, spiega Sergio D’Angelo, che resta all’interno del CdA Gesco e continuerà a occuparsi dell’indirizzo culturale del gruppo. Cinquantotto anni, napoletano, laureato in Economia e Commercio, esperto di cooperazione sociale, Giacomo Smarrazzo è stato a lungo responsabile amministrativo e vicepresidente di Dedalus, cooperativa sociale aderente a Gesco. Dal 2020 è direttore del gruppo e amministratore delegato, mentre dal 2012 è presidente di Era, la cooperativa a più ampia base associativa di Gesco (conta 215 soci e 300 dipendenti) nata dall’unione di quattro storiche cooperative del consorzio. Fa parte del comitato di presidenza nazionale di Legacoop sociali. “!È un momento delicato e di profonda trasformazione per tutto il terzo settore – dichiara Giacomo Smarrazzo – per questo la mia presidenza comincia dalla ricostruzione della base proprietaria di Gesco, in primo luogo ridefinendo un patto partecipativo con le cooperative socie e verificando la possibilità di aprire alle persone fisiche, lavoratori ed operatori in primo luogo, l’adesione diretta a Gesco”. “L’obiettivo – conclude il neo presidente di Gesco – è che il percorso di trasformazione in atto possa concretizzarsi anche in una maggiore e diffusa proprietà del consorzio, che garantisca protagonismo e partecipazione. È questo il vero patrimonio che Gesco oggi possiede: un variegato mondo fatto di esperienze, militanza e potenziale forza di cambiamento sociale”. Il nuovo CdA di Gesco è composto da: Giacomo Smarrazzo (presidente), Sergio D’Angelo, Rosario Brosca, Paola Improta, Giuseppe Pennacchio, Alessandro Vasquez.