Cambio al vertice di Icon Collection, Ciro Verrocchi nuovo vicepresidente del Gruppo

(Adnkronos) – Icon Collection, società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, dei cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, che sovrintende a cinque strutture toscane di pregio, annuncia l’ingresso del nuovo vicepresidente Ciro Verrocchi. Toscano, cresciuto a Piombino, a pochi km da Follonica e dalla maggior parte delle strutture del gruppo Icon, quindi con conoscenze del territorio e legami profondi con esso, Verrocchi vanta 30 anni di esperienza come manager in alberghi di lusso appartenenti a brand di compagnie internazionali e nazionali come Ciga Hotels, Southern Sun International, Starwood Hotels & Resort / Marriott, Ihg Intercontinental Hotels. La valorizzazione e motivazione delle risorse umane e l’attenzione nei confronti della soddisfazione dell’ospite, insieme a un’attenta gestione dei processi e degli standard qualitativi sono argomenti che stanno molto a cuore a Verrocchi, che considera indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi economici. Tutti valori condivisi anche da Icon, pilastri della sua attività ed elementi promettenti per la nuova collaborazione.

Esprime così il suo entusiasmo e la sua gratitudine per il nuovo incarico: “Sono impaziente di iniziare questa nuova avventura e ringrazio la proprietà per la fiducia dimostrata e per avermi offerto questa grande opportunità. Ritornare dopo molti anni a lavorare in Toscana, la mia terra di origine, mettere a disposizione la mia esperienza per un’azienda in grande espansione, dinamica e gestita con una visione strategica lungimirante è fortemente motivante. Abbiamo molte sfide di fronte a noi, incluso il fatto di mantenere e migliorare i nostri standard di qualità per dare maggior valore anche alla destinazione geografica dove operiamo. Ottimizzare i nostri processi interni per mantenere l’efficienza di un’azienda dinamica e in continua evoluzione. Sfide che sono convinto saranno superate insieme alla proprietà e a tutta la squadra che avrò l’onore e il piacere di gestire considerando il lavoro svolto fino ad oggi da chi mi ha preceduto”.

Prende il posto di Claudio Catani, che salpa verso nuove sfide professionali dopo 2 anni proficui nel ruolo. Catani ringrazia la famiglia Ficcanterri e tutto il team per l’esperienza estremamente arricchente sia a livello umano che lavorativo: “Voglio esprimere la mia gratitudine a Federico e Riccardo Ficcanterri e a tutto il team per il sostegno, la collaborazione e la stima dimostrati nel corso di questi due anni. È stato un onore lavorare con una squadra così talentuosa e appassionata, e sono profondamente grato per l’opportunità che ho avuto di contribuire al successo del gruppo. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme e porterò sempre con me le esperienze importanti che abbiamo condiviso”. Una collaborazione, quella con la famiglia Ficcanterri, fruttuosa e stimolante per entrambe le parti e basata su stima e fiducia reciproche, come esplicitato da Federico Ficcanterri: “Ringraziamo Claudio Catani per aver intrapreso questo pezzo di viaggio insieme a noi, permettendoci di raggiungere risultati decisamente importanti e condividendo con noi una visione, che ci stimola a lanciarci ogni giorno in nuove sfide. Colgo l’occasione per dare un caloroso benvenuto al nuovo vicepresidente Ciro Verrocchi, col quale sono certo raggiungeremo nuovi importanti traguardi, grazie alla sua esperienza e alle sue qualità umane oltre che professionali”.