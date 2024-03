Cambio di stagione, per ora solo quella meteorologica

Ieri è iniziata la Primavera. A memoria d’uomo, delle quattro stagioni che si alternano in un anno è quella maggiormente attesa. Ciò accade non solo per il clima che, di solito, inizia a diventare mite, quanto anche perchè é ritenuta la stagione dei cambiamenti per eccellenza. Da essa ci si attendo novità anche in prospettiva, nel senso che, insieme all’ estate, possa dare l’opportunità di fare cambiamenti sostanziali, in fasi alterne,ai due emisferi in cui è divisa idealmente la Terra. Talvolta in alcuni punti del pianeta non vengono colti i caratteri salienti di questa alternanza antica quanto lo è il mondo. Non vi è dubbio che quella del 2024 ha esordito non proprio con i requisiti prima accennati. In alcuni anni sono I capricci del tempo gli inconvenienti a scombussolano le previsioni dell’ uomo. Si sta verificando che le condizioni atmosferiche sono regolari, non altrettanto il clima. Nelle righe che seguono, con questo termine saranno definiti orientamenti atti , almeno si spera, di forte valenza sul comportamento umano. Ieri i due istituti che regolano i rapporti del sistema creditizio di molti paesi nei riguardi della clientela, hanno preso una decisione identica e all’unisono. Si tratta della americana FED, Federal Reserve, che regola l’emissione e la circolazione del dollaro, e della BCE, Banca Centrale Europea, che non batte moneta ma disciplina la circolazione dell’euro. I rispettivi Presidenti, Jerome Powell e Christine Lagarde, hanno comunicato che i tassi delle due valute da loro gestiti resteranno al livello attuale almeno fino a giugno. Quando si dice il caso: il giorno prima la Banca Centrale del Giappone aveva innalzato il tasso dello Yen, che dopo un periodo di stasi, in parte anche negativo, durato circa 17 anni, è salito a +1%. Il Presidente dell’Istituto di quell’ Istituto di emissione ha voluto sottolineare che, per conseguire il risultato della riduzione del tasso di inflazione al 2 %

era stato necessario tenere a zero il costo per un periodo piuttosto lungo. Quella moneta è rimasta stabile non nei due anni che aveva annunciato il Numero 1 che aveva diretto prima quella Banca, visto che dal 2007 il rendimento dello Yen non era salito fino all’altro ieri. Va sottolineato che quella valuta è emessa dalla Banca Centrale di uno dei paesi più industrializzati.

Il dollaro e l’euro dovranno aspettare giugno per conoscere le decisioni che i vertici dei rispettivi Istituti che curano il loro corretto utilizzo adotteranno. Qualche anticipazione è stata data solo da Powell per quanto riguarda il dollaro: la diminuzione dovrebbe concretarsi in tre/quarti di punto( 0,75 %). Nulla invece si è saputo dalla Lagarde, se non vaghi cenni a un ribasso del saggio dell’euro, sempre a giugno. Intanto nel frattempo lo scenario socioeconomico nonchè quello politico, per quella data potranno trovarsi in corso di cambiamento, se non già mutati. Già da ora l’ Istat rende noto che la produzione industriale di gennaio 2O24 è scesa dell’1,2% rispetto a quella di dicembre 2023. Se si approfondisce la lettura di quel bollettino, si viene a sapere che la domanda di beni strumentali è calata di circa del 5 %. In una situazione del genere, la produzione stenta a crescere anche di poco. Del resto anche la domanda di beni e servizi è ancora debole. Se il circolo vizioso che si è creato dovesse malauguratamente continuare a crescere e non cominciassero a funzionare gli incentivi all’economia reale, a giugno l’ effetto di manovre di politica monetaria, soprattutto nella EU, molto probabilmente sarà paragonabile al tentativo di spegnere il fuoco con il petrolio. Honi soit qui mal y pense…tradotto una volta da un politico della prima Repubblica:”a pensar male ( degli altri ) si fa peccato, ma talvolta si indovina”.P.S: per questa volta è prevalso il buon gusto e il Maestro Vivaldi con la sua Primavera e le altre Stagioni è stato tenuto fuori da quanto sta succedendo.