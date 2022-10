È stata allestita al Fatebenefratelli di Napoli la camera ardente per Gian Piero Ventrone, preparatore atletico di Juventus e Tottenham morto oggi a 62 anni. Lo annuncia la famiglia: la camera ardente rimarrà aperta fino a sabato. Domenica, sempre a Napoli, si terranno i funerali a partire dalle 15 nella chiesa di San Luigi Gonzaga in via Petrarca. “Vi stringiamo tutti in un grande abbraccio”, è il messaggio della moglie e i figli.