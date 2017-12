La Camera di Commercio di Napoli presenta un volume sulla Dieta Mediterranea

La Camera di Commercio di Napoli insieme a Si Impresa ha regalato per Natale, ai consumatori, un volume davvero molto interessante “Tipici Napoletani – Storia, Ricette e proprietà”. L’obiettivo di questo volume è guidare i consumatori durante la scelta dei loro acquisti in cucina. A spiegarci davvero bene quando acquistiamo, cosa acquistiamo, è stata Francesca Marino, CEO di MySocialRecipe e biologa nutrizionista che, in collaborazione con Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico ed ambasciatore della Dieta Mediterranea nel Mondo, hanno creato in pochissimo tempo questo volume a distribuzione gratuita che mette in evidenza tutte le caratteristiche dei principali prodotti che rappresentano un vero patrimonio campano figurando come i principali attori della famosissima Dieta Mediterranea riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale Immateriale dell’umanità.