Camera dei Deputati, tour gratuito il 25 aprile 

A Roma lunedì 25 aprile, in occasione del 77esimo, nuova edizione della manifestazione. La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’, con i pannelli delche decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ferro; il, salone che sviluppa il suo nome all’illuminazione a plafoniera, caratteristica delle navi transoceaniche; la; la; la, con il nuovo allestimento dopo il restauro delle Nozze di Cana; la. L’accesso al Palazzo ha luogo tramite un sistema di predeterminazione degli orari di ingresso – dalle 10 alle 13.30 – per i vari gruppi. La visita alla sede della Camera dei Deputati è gratuita.