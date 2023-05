Si svolgerà, a Cosenza, il 18 e 19 maggio, per iniziativa della locale Camera di commercio, il 1° Forum del Mezzogiorno Antonio Serra: “un’occasione – si legge in una nota – per discutere e affrontare le criticità che non permettono la crescita del Mezzogiorno”, e per mettere a fuoco – grazie alla presenza di relatori di rilevanza internazionale per la prima volta a Cosenza – l’efficacia degli strumenti del rilancio : Pnrr, formaione, ricerca, politiche di sviluppo.

Qui il programma