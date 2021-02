Camera di Commercio di Napoli, Fiola: Con la Stazione pelli per il tutelare il made in Italy

“In campo per tutelare il Made in Italy, per formare e per favorire la ricerca”: è la ricetta del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. In una riflessione sulla newsletter della Stazione sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti, il presidente, sottolinea una nota, rilancia il ruolo della Camera di Commercio e commenta le nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria in base all’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018, che riconosce alla Stazione Sperimentale un ruolo nazionale rilevante. “Il ruolo della Camera di Commercio – sottolinea Fiola – si conferma strategico nell’ottica di sostenere e valorizzare una realtà di straordinario interesse e, considerato anche l’impatto sull’ambiente e l’economia, strategica per il futuro del Paese. Ancor più importante il contributo che la Stazione può ed ha già iniziato a fornire nell’ottica della formazione dei nostri ispettori, in relazioni agli elementi tecnici di di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche. Siamo convinti che il ruolo degli organismi di ricerca debba rappresentare una bussola nel quadro generale del sostegno che gli enti camerali devono orientare nell’ambito della loro visione strategica”. “Uno degli obiettivi – dice in relazione al tavolo che è stato attivato nell’ambito dell’accordo firmato nel settembre dello scorso anno fra la Stazione Sperimentale Pelli (SSIP) e il Distretto dell’Appennino Meridionale – è perseguire la salvaguardia del marchio Made in Italy e, di conseguenza, la tutela di ciò che scaturisce dall’attività delle nostre imprese. Negli anni il polo conciario campano, le realtà che lavorano le pelli e in generale l’artigianalità ad esso collegata, hanno avuto crescenti difficoltà proprio a causa di una mancata rete di protezione normativa e di prodotto. La stazione sperimentale pelli, nell’ambito del nuovo quadro normativo, ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo”. “La formazione – continua nella riflessione – è tema strategico. Il mercato può essere affrontato solo ed esclusivamente se si punta alla produzione di eccellenza, sia per quel che riguarda i prodotti che nell’ambito dei servizi offerti. La ricerca, che nel nostro caso è all’avanguardia e rappresentata da straordinarie professionalità capaci si utilizzare al meglio la tecnologia più performante in dotazione ai nostri laboratori, è alla base di tutto”. “La formazione, è la naturale declinazione di ogni realtà che voglia competere e vincere in un contesto in cui la concorrenza, spesso sleale, cerca scorciatoie che, però, non sempre vengono premiate dai risultati in termini di business” conclude.