Camera di commercio di Napoli, Fiola: Covid, bisogna prendere i soldi del Mes e salvare la vita delle imprese

“Bisogna prendere i soldi del MEs e salvare la vita delle imprese italiane. Il nostro Paese è indebitato da 70 anni, non c’è alternativa. Ma oggi è più che mai necessario poter contare sulla liquidità immediata, da girare agli imprenditori”. Così il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, in un’intervista al Tg1, si rivolge al premier Conte. “Mi chiedo, poi, a cosa serva la chiusura dei ristoranti alle 18. Meglio l’assembramento per strada dei rider o 4 persone sedute a tavola con distanziamento? E chi lavora solo di sera come fa a sostenere la sua azienda? C’è bisogno di mettere in campo le risorse per dare la possibilità a queste aziende di continuare a vivere, dando anche la possibilità di decidere liberamente di chiudere. Diamo la cassa integrazione, un contributo sui fitti, l’abbattimento delle tasse. Insomma, segnali concreti per andare avanti” aggiunge Fiola il quale tornerà domani in Camera di commercio dopo aver contratto il Covid ed essere rimasto 20 giorni nella terapia intensiva dell’ospedale Cotugno. Al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rivolge un invito: “Non isoli la Regione rendendola unica nelle decisioni. Condivido la sua linea sulla sanità avendo anche visto da vicino la situazione. Ma continuiamo a chiedere maggiori controlli per il rispetto delle regole. Bene la scelta di rivedere la posizione sull’asporto, seguendo le nostre richieste e aprendo fino alle 22,30. Teniamo sotto controllo e pressiamo il governo che ci dia più esercito e polizia perché ci siano maggiori controlli che possano dare una mano anche ai commercianti virtuosi”.