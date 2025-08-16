Camera di Commercio di Napoli, Fiola: Pronti a potenziare la videosorveglianza

“Più telecamere, più sicurezza”. Alla luce dei recenti episodi di microcriminalità che hanno avuto luogo perfino sul lungomare di Napoli, il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha accolto questa richiesta di Aicast Imprese.

“Siamo pronti a finanziare l’incremento del servizio di videosorveglianza cittadina – ha spiegato Fiola – con l’acquisto di ulteriori telecamere o contribuendo al ripristino di quelle esistenti che, in alcuni casi, sono non funzionanti. C’è anche un tema legato all’esigenza di un upgrade tecnologico da non sottovalutare. In molte circostanze, infatti, gli occhi elettronici installati sono di vecchia generazione e non producono immagini ad alta definizione, rendendo addirittura vano il riconoscimento di targhe o volti”.

La Camera di Commercio di Napoli e provincia, promuoverà la creazione e la stipula di un protocollo d’intesa ad hoc con la Prefettura e la Questura, per determinare insieme la natura dell’intervento.

“Abbiamo visto che quando il sistema funziona, come nel caso dell’assalto al turista nella hall dell’hotel Excelsior, i risultati sono immediati – ha aggiunto Fiola -. Eppure dalle associazioni datoriali ci viene la richiesta di fornire un contributo per l’aumento dei presidi elettronici di videosorveglianza. Molte aree della città, infatti, sono “cieche”, ma non mancano le criticità anche al centro. È evidente che il tema della sicurezza è fondamentale per lo sviluppo del commercio e del turismo, in un sistema in cui tutti devono fare la loro parte. E noi siamo pronti”.