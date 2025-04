Camera di commercio di Napoli, Fiola convoca i media: Tutta la verità sul rinnovo del Consiglio.

Il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha convocato per martedì 15 aprile 2025 alle ore 11 una conferenza stampa sul tema “Tutta la verità sul rinnovo del consiglio della Camera di commercio di Napoli”. L’incontro con i giornalisti è in programma nel “Salone delle Grida” dell’Ente, in piazza Bovio. Durante la conferenza stampa saranno illustrati documenti e dati che hanno portato all’esclusione dal rinnovo camerale di numerose associazioni datoriali e rivelati i motivi delle irregolarità presenti negli atti, sui quali si sono anche espressi i tribunali amministrativi.