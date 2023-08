Camera di commercio di Napoli, “importanti novità”. L’Acen convoca una conferenza stampa

Domani, mercoledì 2 agosto, alle ore 10.30, si terrà all’Acen (piazza dei Martiri, 58 – Napoli) una conferenza stampa per aggiornare l’opinione pubblica sulle ultime, importanti novità in merito al rinnovo degli organi della Camera di Commercio di Napoli, anche in seguito dell’accoglimento di numerosi ricorsi proposti dalle Associazione storiche del sistema produttivo napoletano.

Alla conferenza stampa interverranno i presidenti delle seguenti associazioni: Acen – Angelo Lancellotti; Apa – Luciano Rezzuto; Claai Napoli – Giuseppe Cerella; Cna Napoli – Giuseppe Oliviero; Compagnia delle Opere Campania – Giulio Cacciapuoti; Confapi Napoli – Raffaele Marrone; Confcommercio Campania – Pasquale Russo; Confesercenti Napoli – Vincenzo Schiavo; Confimpresa Italia Campania – Eugenio Gervasio; Federdat – Luigi D’Oriano e Unione Industriali Napoli – Costanzo Jannotti Pecci.