Camera di commercio di Napoli, nella mappa green della Campania tutti i parchi, i giardini e le oasi della regione

Una Green map of Campania felix per condurre per mano cittadini e visitatori stranieri alla scoperta del verde urbano, per far conoscere e valorizzare il patrimonio green campano. Realizzata con il sostegno della Camera di commercio di Napoli, attraverso la sua azienda speciale, S.I.Impresa e dei mecenati del premio GreenCare, è editata in 25 mila copie per la tiratura inaugurale e riporterà 50 tra parchi, giardini e riserve naturali della Campania. Edizione tascabile, stampata in italiano ed inglese; i giardini sono divisi per le cinque provincie della Campania e sono anche riportati su una mappa interattiva per una più facile geo localizzazione sul sito di ‘premio greencare’. Le aree verdi sono presentate sinteticamente con immagini, le coordinate per la geo localizzazione, le istruzioni per raggiungerli con le informazioni sui trasporti, gli orari di visita, le principali caratteristiche in tema di alberi monumentali, opere d’arte, servizi: le aree attrezzate per bambini, panchine e fontanelle, luoghi d’ombra e belvedere, posti adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica sportiva. Molto risalto è dato all’unicità di una regione che, come la Campania, presenta un’ampia diffusione di aree verdi dal valore storico: basti pensare agli orti botanici di Napoli e Portici, i giardini Pensili del Palazzo Reale di Napoli, il giardino all’Inglese della Reggia di Caserta, il giardino all’Italiana della Certosa di Padula, ma anche i giardini dei chiostri monumentali tra i quali la Certosa di San Martino, Santa Chiara e l’Archivio di Stato a Napoli e San Francesco a Sorrento. A questi si aggiunge l’unicità del parco che circonda la residenza napoletana del presidente della Repubblica (Villa Rosebery). La prima copia è, infatti, donata al Capo dello Stato, Sergio Mattarella.