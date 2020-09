Camera di commercio di Salerno, Andrea Prete incontra Abeer Odeh, ambasciatrice della Palestina in Italia

Il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete ha incontrato questa mattina, presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno, l’ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, Abeer Odeh, in visita di cortesia nella città di Salerno. “Durante l’incontro – si legge in una nota diffusa dall’ente camerale salernitano – si è parlato delle caratteristiche socio economiche dei rispettivi territori e il presidente Prete ha espresso la vicinanza della comunità economica salernitana per la situazione vissuta dai popoli che vivono in quella regione, con la speranza che si possa giungere presto a una pace duratura”.