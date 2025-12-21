Camera di Commercio di Salerno, Sala del Consiglio intitolata ad Augusto Strianese 

Lunedì 22 dicembre, con inizio alle ore 11:30, presso la sede dell’Ente camerale – via Roma 29, Salerno – si terrà la cerimonia per intitolare la sala del Consiglio, tradizionalmente adibito alle riunioni istituzionali, alla memoria dell’indimenticato ex Presidente della Camera di Commercio, Augusto Strianese.
L’intitolazione rappresenta un omaggio a una figura che ha profondamente segnato la storia della Camera di Commercio di Salerno e l’intero panorama socio-economico del nostro territorio.
L’intitolazione rappresenta un omaggio a una figura che ha profondamente segnato la storia della Camera di Commercio di Salerno e l’intero panorama socio-economico del nostro territorio.