Camera di commercio Irpinia Sannio: focus sull’economia locale. 57 imprese storiche premiate a Benevento

Lunedì 1° dicembre la Camera di commercio Irpinia Sannio (alle ore 15 nella sede camerale di Benevento in Piazza IV Novembre 1) presenta il Focus Economia 2025 e celebra 57 imprese storiche del territorio. L’evento rappresenta un doppio appuntamento di rilievo per il sistema economico provinciale, offrendo sia una fotografia aggiornata dello stato dell’economia locale sia un riconoscimento alle aziende che operano ininterrottamente da almeno 60 anni. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle professioni e delle associazioni di categoria.

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del commissario straordinario Girolamo Pettrone e del presidente di Unioncamere Nazionale Andrea Prete. L’iniziativa costituisce un’occasione unica per comprendere lo stato di salute dell’economia irpina e sannita.

Durante il Focus Economia, verranno illustrati dati aggiornati su imprese, lavoro, export, innovazione, consumi e dinamiche demografiche. La Camera di Commercio metterà a disposizione della stampa e degli interessati un set completo di indicatori, grafici e infografiche per analizzare in modo chiaro i trend prioritari per il 2025.

Le parole del Commissario Pettrone

“Il Focus Economia è uno strumento di trasparenza e di conoscenza indispensabile per comprendere davvero come stanno cambiando i nostri territori. Come Sistema camerale abbiamo il dovere di offrire letture puntuali, documentate e tempestive dei fenomeni economici, per aiutare istituzioni, imprese e comunità locali a prendere decisioni consapevoli”, ha dichiarato Girolamo Pettrone.

“La giornata del 1° dicembre sarà anche l’occasione per celebrare le nostre Imprese Storiche, autentiche colonne portanti dell’economia irpina e sannita, che con il loro lavoro hanno attraversato decenni di trasformazioni, restando un punto di riferimento per le comunità e per le filiere produttive”.

Premio Imprese Storiche: il valore della continuità

Al termine della presentazione economica si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle 57 imprese storiche delle province di Avellino e Benevento. Si tratta di aziende che rappresentano un patrimonio straordinario di tradizione imprenditoriale, radicamento territoriale e resilienza generazionale, tra cui attività familiari, industrie manifatturiere, esercizi commerciali e realtà artigiane che hanno saputo evolversi mantenendo identità, qualità e legame con la comunità.