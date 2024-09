Camera di commercio Irpinia-Sannio, webinar sul Fondo regionale per la crescita: quasi 400 imprese on line

La Camera di commercio Irpinia Sannio, in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive della Regione Campania e con Sviluppo Campania, ha organizzato un webinar informativo dedicato al Fondo Regionale per la Crescita – II Edizione, la misura della Regione Campania che prevede uno stanziamento di oltre 93 milioni di euro di fondi Fesr Campania 2021-2027. “Il Fondo regionale per la crescita – dichiara l’assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello– è un’iniziativa strategica volta a sostenere le imprese campane nei loro processi di innovazione e di rafforzamento della competitività. Le risorse messe a disposizione consentiranno alle PMI e ai liberi professionisti di finanziare investimenti per un importo fino a 150.000 euro, con un contributo a fondo perduto del 50% e un finanziamento a tasso zero per la restante parte”. “Si tratta di un’opportunità unica per le aziende ed i liberi professionisti – afferma Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera Irpinia Sannio – ed abbiamo organizzato un webinar dedicato per illustrare la misura regionale proprio per raggiungere il maggior numero di potenziali beneficiari. L’ampia partecipazione registrata, quasi 400 persone collegate tra aziende e professionisti, ci rende fiduciosi sull’utilizzo diffuso di questo nuovo strumento finanziario per elevare il livello competitivo delle nostre realtà produttive. La Camera di Commercio si conferma ancora una volta come ponte tra le istituzioni regionali ed il territorio, offrendo un servizio concreto e di supporto agli imprenditori e ai consulenti che operano nelle aree dell’Irpinia e del Sannio.

Sono intervenuti al webinar oltre l’assessore regionale alle Attività Produttive ed il Commissario straordinario della Camera, Italia Ricci e Fortunato Polizio, rispettivamente funzionaria responsabile di questa misura e direttore generale di Sviluppo Campania, che hanno presentato nel dettaglio il bando e risposto alle domande dei partecipanti.

La domanda di finanziamento potrà essere presentata a partire dalle ore 12 del 18 settembre e fino alle ore 12 del 18 ottobre 2024, esclusivamente in modalità telematica, mediante l’apposita piattaforma: https://incentivi.sviluppocampania.it

Chiarimenti relativi all’avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richiesti, a mezzo e-mail a fondocrescita2@sviluppocampania.it. Ulteriori informazioni sul sito www.sviluppocampania.it