Camera di commercio italiana a Singapore, un comitato per favorire il business del lusso al dettaglio

La Camera di commercio Italiana a Singapore (Iccs – Italian chamber of commerce in Singapore) presenta il nuovo Comitato Luxury Retail che si andrà ad affiancare ai sette gruppi già esistenti ed incentrati su differenti settori di attività strategici per le opportunità di business nel Sud Est Asiatico.

Il Comitato Luxury Retail nasce con l’obiettivo di rivolgere una attenzione particolare al mondo del lusso e della vendita al dettaglio, considerato che Singapore rappresenta per il settore una delle porte d’accesso principali al Sud-Est asiatico, totalizzando ricavi, nel mercato dei beni di lusso, che ammontano a circa 1,4 miliardi dollari. Valore stimato in crescita di circa il 6% su base annua.

Secondo delle recenti stime di Altagamma, in poco più di 20 anni i personal luxury good hanno triplicato il loro valore e la manifattura legata al saper fare ha il suo cuore in Europa, e soprattutto in Italia rendendo il settore molto importante per la nostra economia.

Focus centrale del Comitato sarà anche l’individuazione dei fattori che potranno fare di Singapore una metà di elezione del turismo degli ultra-high-net-worth, confermandone il posizionamento di nuova capitale asiatica dello shopping. Sono ad oggi oltre venti i marchi e brand italiani del lusso presenti nella Città-Stato, con una forte componente di aziende di pelletteria, dello slow-fashion, e della gioielleria.

Il gruppo di lavoro guidato da Estelle Hu Pirot, Country Manager di Tods Singapore sarà inizialmente composto da dieci aziende e imprese italiane e non che si riuniranno con cadenza periodica tramite l’organizzazione di focus group dedicati alle tecniche di marketing, la lotta alla contraffazione, l’ascesa del digitale nel mercato retail, i nuovi bisogni e valori dei consumatori post COVID-19 e i nuovi trend della moda e del lusso nel Sud Est Asiatico.

Più nel dettaglio fanno parte del Comitato, che vede anche la collaborazione dell’Ambasciata italiana a Singapore, aziende quali Tod’s, Acqua di Parma, Damiani, e Luxottica.

Il Comitato si unisce ai focus group Legale, Finanziario, Farma, Design, Shipping, Difesa per un totale di sette Comitati proposti dalla ICCS alla business community di Singapore.

“Tramite il Comitato diamo spazio a due settori, quali quello del lusso e del retail, centrali nell’economia italiana e di Singapore. Le imprese che vi entreranno a far parte, potranno condividere best practice, esperienze ed opinioni su un mercato in forte espansione e che deve far fronte alle esigenze e alle decisioni di consumatori sempre più esigenti e secondo il nuovo paradigma imposto dalla pandemia”, afferma Giacomo Marabiso, Managing Director di ICCS.

La protesta si è svolta davanti all’ingresso della villa comunale, un luogo per il quale “sono stati stanziati fondi dal Comune per 2 milioni di euro in un quadro che vede stanziato dallo stesso 5 milioni e mezzo per la piantumazione per tutti i quartieri della città dalle periferie al centro. Inoltre, 14 milioni di euro stanziati da Città metropolitana per la riqualificazione di parchi. Malgrado ciò – denunciano i disoccupati – si preferisce la gestione privata, si dice, non a fine di lucro. Di fatto l’associazione firmataria dell’accordo, la Greencare effettuerà lavori senza bandi di gara con una sua ditta la Euphobia come già fatto in passato per il bosco di Capodimonte. La stessa associazione ha mostrato il proprio interesse per la villa Floridiana attraverso un intervento di volontariato”. “Vogliamo lavoro e benessere, formazione per gli operatori del settore: i pochi giardinieri in forza al Comune di NAPOLI non possono garantire un servizio organizzato ed efficiente, promuovere il libero accesso alle aree verdi, superare il modello privatistico degli spazi pubblici. È impensabile – aggiungono – che il patrimonio verde non possa essere una risorsa per tutti in termini di lavoro e vivibilità”.