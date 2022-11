Camera di commercio italiana per l’Ucraina, a febbraio missione d’affari a Varsavia in vista della Ricostruzione

Dopo il grande successo della conferenza internazionale online ReBuild Ukraine – Italia, che ha contato 1560 partecipanti tra imprese e media italiani e ucraini, la Camera di commercio italiana per l’Ucraina organizza la missione d’affari ReBuild Ukraine-Varsavia, in occasione del Forum ReBuild Ukraine, che si svolgerà il 15-16 febbraio 2023 e sarà dedicato alla ricostruzione del Paese Ucraina.

Le imprese italiane del settore potranno incontrare direttamente in loco i potenziali clienti ucraini per attivare nuovi business e proporre i propri prodotti e servizi. Oltre alla partecipazione all’evento, la missione d’affari comprenderà gli incontri con le istituzioni ucraine e la completa organizzazione del viaggio. Qui il link per ricevere maggiori informazioni.

Il programma