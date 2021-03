La Camera di commercio Italiana per l’Ucraina lancia Agritaly 2021: contributi a fondo perduto per l’export

La Camera di commercio Italiana per l’Ucraina lancia Agritaly Ucraina 2021, “programma che prevede – si legge in una nota – la formazione di una piattaforma operativa che si occuperà di promozione, vendita ed esportazione di prodotti proposti dalle aziende appartenenti al settore Agricoltura&Allevamento”. “Il progetto – continua la nota – nasce con l’ambizione di realizzare una struttura per l’esportazione e distribuzione di prodotti, attrezzature e servizi”.

La piattaforma sarà controllata direttamente dalle aziende produttrici italiane che aderiranno alla Sezione Consortile “Agritaly” coordinata dall’Ente camerale. Ogni azienda produttiva italiana potrà disporre di una vera e propria sede di vendita estera, condivisa con le altre imprese del settore, contando su una maggiore efficienza commerciale. Coloro che parteciperanno potranno godere dell’esclusiva di vendita di un loro prodotto in Ucraina, per la durata di un anno. Le imprese interessate ad avviare il processo di internazionalizzazione potranno beneficiare di contributi a fondo perduto, stanziati in forma diretta dalla Camera di commercio Italiana per l’Ucraina ed erogati in kind. L’ammontare in percentuale dei contributi concedibili a titolo di copertura degli importi necessari all’adesione al progetto è pari al 50% della spesa. L’accesso a tale sostegno economico sarà valutato da apposita commissione interna in relazione ad ogni singola azienda richiedente.