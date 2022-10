Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina: Opportunità post belliche, conferenza online

La Camera di Commercio Italiana per l’Ucraina organizza per il 15 novembre 2022, alle ore 10,30, la conferenza online “ReBuild Ukraine – Italia“, patrocinata da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Unioncamere, oltre ad altre importanti istituzioni italiane e ucraine.

Il Sistema Camerale Italiano e tutte le Istituzioni e Associazioni di Categoria, italiane e locali, parleranno alle imprese partecipanti in relazione alle opportunità che si presenteranno non appena terminata la crisi bellica in corso, in merito alla ricostruzione ucraina.

La conferenza sarà in italiano. Gli interventi in ucraino saranno tradotti simultaneamente.

A breve sarà disponibile il programma ufficiale dell’evento.

Inoltre, Ccipu, in collaborazione con Premier Expo nell’ambito del progetto ReBuild Ukraine, è in procinto di avviare una missione d’affari a Varsavia (Polonia) in occasione della fiera “ReBuild Ukraine”, 15-16 febbraio 2023, dedicata alla ricostruzione ucraina. Le imprese italiane potranno incontrare direttamente in loco i potenziali clienti ucraini per attivare nuovi business e far conoscere i propri prodotti e servizi.

L’Ucraina e il suo potenziale economico

Nonostante l’aggressione russa in corso, numerose aziende internazionali hanno espresso interesse nell’investire in Ucraina. È definita il “granaio del mondo” e offre 20 materie prime rilevanti, come il litio, il cobalto, la grafite e lo zirconio.

Investire nella ricostruzione ucraina

Il 21/09 si è svolto a New York l’evento ONU per la ricostruzione post-bellica dell’Ucraina. Il Primo Ministro ucraino Shmyhal ha chiesto ad aziende e investitori di partecipare al piano di ripresa di 750 miliardi di dollari.

La Banca Mondiale sostiene la ripresa dell’Ucraina

Il Primo Ministro ucraino Shmyhal ha incontrato il CEO della Banca Mondiale Axel van Trotsenburg e la Vicepresidente Anna Bjerde per discutere della ricostruzione dell’Ucraina e del sostegno finanziario fornito dalla Banca Mondiale.

Follow up “Rebuilding Ukraine with the private sector”

​Il mondo è impegnato a cogliere le opportunità fornite dall’Ucraina: le imprese italiane devono essere coinvolte nella ricostruzione, ottenendo un ruolo rilevante in termini economici. È tempo di investire e trovare i giusti partner con cui collaborare.